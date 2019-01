„Krümelmonster“ Jamie ist jetzt Eishockeylehrer

Daheim in den USA erlebt Lundmark derzeit erstmals das ganz normale Leben eines Familienpapas - Weihnachten, Silvester, Thanksgiving und alle anderen Feste mit den Liebsten: „Es war unser erstes gemeinsames Weihnachten in den USA seit Jahren. Ich genieße das Leben als Dad sehr.“ Aber Eishockey lässt einen leidenschaftlichen Ex-Crack wie ihn natürlich nicht los - mit seiner Firma „Method Hockey“ baut sich der frühere Edeltechniker gerade ein eigenes Business auf. Im März wird das Haupt-Gebäude mit Kunsteisfläche, Fitnesscenter und Übungsstationen in der Nähe von Philadelphia eröffnet. „Ich will weitergeben, was ich in meiner Eishockey-Karriere gelernt habe.“ Zudem steht Jamie viermal pro Woche als Coach seiner beiden Söhne am Eis.