Michael Jackson: Neue Doku erregt die Gemüter!

Der heute 40 Jahre alte Safechuck und der 36-jährige Robson schildern in der Doku schonungslos, wie sie in den 1980er-Jahren jahrelang Jacksons unangemessenes Verhalten und seine Manipulationen erdulden hätten müssen. Die beiden Männer schildern angeblichen sexuellen Missbrauch durch Jackson - zuerst in Hotelzimmern und später an zahlreichen Orten auf der Neverland Ranch. Die Mütter der Kinder hätten damals nicht bemerkt, weil sie so dermaßen vom Licht des Popstars geblendet worden seien. Michael Jackson habe ihnen gegenüber zudem immer wieder schlecht über Frauen geredet und warum diese nicht vertrauenswürdig seien. Im Falle eines Verrats bzw. des Auffliegens der sexuellen Beziehung habe der Popstar den Buben mit dem Gefängnis als Konsequenz gedroht.