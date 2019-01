Schöpf-Verletzung: Jetzt ist die Diagnose da!

. Die ÖFB-Auswahl hat am 21. März (20.45 Uhr) Polen im Ernst-Happel-Stadion zu Gast und tritt drei Tage später in Haifa gegen Israel an, wo Andreas Herzog als Teamchef fungiert. Ob Schöpf operiert wird, steht noch nicht fest. Der Tiroler wird laut Club-Angaben in den kommenden Tagen weitere Kniespezialisten konsultieren, auch um abzuklären, ob eine konservative Behandlung mehr Sinn macht.