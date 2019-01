Sebastien Ogier geht als Leader in den Schlusstag

Frankreichs Neunfach-Weltmeister Sebastien Loeb verbesserte sich in seinem Hyundai von Rang fünf auf Platz drei, mit 1:58,7 Min. Rückstand wird er aber wohl nicht mehr in das Duell um den Sieg eingreifen können. Auf den Plätzen vier und fünf folgen jeweils in einem Toyota der Finne Jari-Matti Latvala (+2:01,0 Min.) und der Este Ott Tänak (+2:16,0).