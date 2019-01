Rote Kampfansage an die freiheitliche Stadtführung

2015 endete die rote Vorherrschaft in Wels! Die Freiheitlichen rund um Stadtchef Andreas Rabl rissen das Ruder an sich. Viele wichtige Posten am Magistrat sind nun in Händen FPÖ-naher Personen. Die Sozialdemokraten hingegen schlitterten in eine Krise mit vielen parteiinternen Reibereien.