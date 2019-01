Was läuft da hinter den Kulissen, Herr Esterházy?

Herr Esterházy, diese Woche wurde die 87-jährige Mutter Ihres Verwalters in eine Limousine gesetzt und nach Tirol gebracht. Die Polizei ging anfangs von einer Entführung aus. Was läuft da hinter den Kulissen?

Vorausschicken möchte ich, dass es wirklich ärgerlich ist, wenn der Name Esterházy mit einer rein ottrubayischen, familieninternen Thematik in Verbindung gebracht wird. Und dann ist es auch schockierend, dass in diese Fehde oder was auch immer es sein mag in der Familie Ottrubay derart viele andere Menschen hineingezogen werden. Hundert Polizisten haben in Eiseskälte eine ganze Nacht lang Autos kontrollieren müssen, und das wegen eines Fehlalarms. Da muss man schon den Kopf schütteln. Für mich persönlich und für unsere Familie ist es aber ehrlich gesagt nicht besonders verwunderlich, was da geschehen ist.