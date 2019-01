Diese Frau hat den Arbeitsmarkt im Blick

Beyer, der pflichtbewusst oft auch der zwölf Stunden-Arbeitstag zu wenig scheint und die gerne am Heimweg nach St. Georgen am Attersee einen Abstecher auf den Nockstein macht, erklärte in ihrer detaillierten Art auch das Förderprogramm für Frauen.„Klar ist es toll in dieser Position etwas zu verändern, aber Sozialromantiker darf man nicht sein“, sagte die begeisterte Salsa-Tänzerin nüchtern über ihre Arbeit - und ging in gewohnter Ruhe zurück in ihr Büro.