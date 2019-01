Was sind die Motive für Abgaben- und Sozialbetrug?

„Krone“: Beim Firmenchef mag das treibende Motiv schlichte Gier gewesen zu sein. Aber was bringt so viele Leute unter den Mitarbeitern dazu, sich großteils schwarz bezahlte Löhne und dazu auch noch betrügerisch Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Mindestsicherung und womöglich auch noch die Wohnbeihilfen unrechtmäßig zu holen?

Eduard Brandstätter: Das Ziel einer gierigen Person besteht nicht etwa darin, reich zu sein, sondern reicher. Also über ein gesundes Maß hinaus zu besitzen. Gier findet sich zwar in allen gesellschaftlichen Schichten, aber bei Hilfsarbeitern, die sich Leistungen erschleichen, handelt es sich wahrscheinlich eher um ganz andere Motive.