Eine Cecilia-Rose für András, den Piano-Sir

Cecilia Bartoli nahm sozusagen ihr künstlerisches Salzburg-Jahr auf, als Leiterin der Festspiele Pfingsten kommt sie ja in Bälde wieder. Ihr Auftakt war Verheißung, mit den Arien KV 582 und der des Sesto Nr. 9 aus „La clemenza di Tito“ glänzte sie stimmlich mit ihrem Kleid überein, das je nach Lichteinfall so ziemlich alle Nuancen von „tiefgrüner Meeresbläue“ widerspiegelte. Ihr Stimmvolumen passte sie der Kubatur des Großen Saales optimal an, zudem ist sie auch eine Meisterin der Mimik, von zärtlich bis resolut. So gesehen singt sie auch, wenn sie keinen Ton von sich gibt.