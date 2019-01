Spielzeug mieten statt kaufen liegt ganz im Trend

Susanne Pollinger: In einer Zeit, in der wir viel zu viele Dinge zu Hause haben, ist ausborgen und mieten wirklich eine gute Alternative. Denn wenn man etwas ausborgt, kann man es auch ausprobieren. In vielen Eltern-Kind-Zentren probieren Eltern Spiele aus, bevor sie eines kaufen. Bei Spielenachmittagen können die Kinder selbst schauen, was ihnen Spaß macht. Jedes Kind ist ja anders: das eine tüftelt gerne, das andere will mehr Bewegung.