Nach Supermarkt-Überfall: Räuber weiter der Flucht

Mit Pistolen und einem Vorschlaghammer bewaffnet, stürmten zwei bis dato Unbekannte am Freitag kurz nach Geschäftsschluss in einen Supermarkt in Hollabrunn. Wie in Teilen unserer Ausgabe berichtet, überwältigten sie zwei Mitarbeiterinnen und versuchten, den Tresor mit der Tageslosung aufzubrechen - ohne Erfolg.