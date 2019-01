Lenkerin rammte Fußgänger

Jeder Fahrschüler weiß: Im Ortsgebiet gilt Tempo 50, und auf einem Zebrastreifen haben Fußgänger Vorrang. Doch beides dürfte einer Lenkerin in Eisenstadt herzlich egal gewesen sein. Mit Bleifuß bretterte die Frau mit ihrem Wagen - in dem sich auch ihr kleines Kind befand - über die Wiener Straße in Eisenstadt. Vor dem Justizzentrum wollten gerade mehrere Personen die Straße überqueren. „Sie schauten nach links und nach rechts, betraten danach erst die Fahrbahn“, schildert eine Zeugin gegenüber der „Krone“. Doch das Auto, das zunächst noch weit genug weg schien, näherte sich in einem Höllentempo und erfasste einen der Fußgänger, der durch die Luft geschleudert wurde. Weitere zwei Spaziergänger blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock. Glück im Unglück hatte hingegen das Opfer der Raserin: Er dürfte mit schweren Prellungen und Hautabschürfungen davongekommen sein.