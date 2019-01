Hölzl in Rumänien Siebente ++ Lundby gewann

Olympiasiegerin Maren Lundby hat am Samstag in Rasnov ihren dritten Saisonsieg im Skisprung-Weltcup der Damen gefeiert! Damit reduzierte die Norwegerin (94/95 m) in der Gesamtwertung den Rückstand auf die führende und in Rumänien zweitplatzierte Deutsche Katharina Althaus (91,5/93) auf 14 Punkte.