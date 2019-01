Eine neue Bühne für die Arbeitswelt

Erstklassig eingespielte Truppe

Regisseur Simon Windisch und Theaterpädagogin Julia Gratzer haben aus dem neunköpfigen Laienensemble eine erstklassig eingespielte Truppe geformt, jeder kann seine Talente und sein Wissen einbringen. Burnout und Boreout dienen dabei weniger als reale Gefahren, denn als Ausgangspunkt für einen pointenreichen Reigen durch die Arbeitswelt. Für diesen bilden Rosa Wallbrecher (Bühne und Kostüme) und Robert Lepenik (Musik) einen tollen Rahmen, in dem sich im Laufe des sonst so unterhaltsamen Abends dann doch noch so manch starkes und wirkungsmächtiges Bild materialisiert.