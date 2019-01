Zusammenschluss von Hochoetz und Kühtai

Eine geplante Ehe der besonderen Art wirbelte in den letzten Wochen viel Staub auf: Der Zusammenschluss der Skigebiete Hochoetz und Kühtai. Das Sammeln der Aussteuer rund um die 38 Hektar neuen Pistenflächen und drei Seilbahnen, die entstehen würden, ist seit langem voll im Gange. Lediglich die „Trauzeugen“ in Gestalt der betroffenen Gemeinden Oetz, Silz und Haiming zieren sich. Nicht alle: Der Oetzer Gemeinderat – BM Hansjörg Falkner ist Aufsichtsratsvorsitzender der hiesigen Bergbahnen – goutierte wenig verwunderlich bereits die Pläne. Die Haiminger wollten „abwarten, wie die Silzer dazu stehen“, man sei ja nur mit einem kleinen Teil des Gemeindegebietes in das Projekt involviert. Und wie die Silzer dazu stehen, diese Frage sollte die Gemeindeversammlung am Freitagabend klären, in deren Rahmen das Projekt den Bürgern vorgestellt wurde.