Regierung repariert Pfusch bei Krisenpflegeeltern

Im Herbst hat ein Erlass des Familienministeriums für Entsetzen gesorgt: Aufgrund eines Gerichtsurteils wurde Krisenpflegeeltern - das sind jene Menschen, die in Not geratene Kinder in ihre Obhut nehmen - mittels Erlass das Karenzgeld gestrichen (krone.at berichtete). Schon am Dienstag beantragt die ÖVP im Parlament, den Erlass wieder rückgängig zu machen.