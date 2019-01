Drogenbande schickte Kunden auf „Schnitzeljagd“

Kokain, Heroin, Cannabis, Crystal Meth - das Angebot der Bande im Darknet war groß. Bezahlen mussten die Kunden im Voraus per Internetwährung Bitcoin. Dann wurde die Ware per Post von Wien aus in die ganze Welt verschickt. Großkunden wurde ein Spezialservice angeboten: Das Trio übermittelte GPS-Koordinaten, die zu den in der Stadt versteckten Drogen führten. Dank der „Geocaching-Methode“ konnten sie das Risiko minimieren - es gab keinen persönlichen Kontakt zu Kunden.