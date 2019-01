Security-Prügler (14) wurde nach Überfall gefasst

Erschreckend! Jener Unbekannte, der am 22. Jänner einen Security-Mitarbeiter (53) am Linzer Hauptbahnhof krankenhausreif geschlagen hatte, überfiel am Freitag mit sechs anderen Jugendlichen einen Marchtrenker (15) am Bahnhof. Er konnte festgenommen werden. Es handelt sich um einen 14-jährigen Tschetschenen.