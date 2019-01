Kurze Verschnaufpause für pflegende Angehörige

Etwa 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Tirol werden Zuhause von ihren Angehörigen gepflegt. Eine schwierige und häufig zehrende Aufgabe. Die Tiroler Gebietskrankenkasse und die Caritas bieten deshalb erstmals Erholungswochen in Wildermieming an, um für eine kurze Entlastung zu sorgen.