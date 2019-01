Finanzielle Sicherheit im Alter bereitet Sorgen

Dass Menschen immer älter werden, die Geburtenrate aber sinkt, ist eine Erkenntnis, die bei 81 Prozent der Menschen in Tirol fest verankert ist, so die Ergebnisse der IMAS-Studie zum Pensions- und Gesundheitssystem. Viel mehr sehen 52 Prozent der Tiroler die demografische Entwicklung negativ. Schließlich werden immer weniger Berufstätige immer mehr Pensionisten erhalten müssen. Der Blick der Tiroler in die Zukunft ist somit pessimistisch. Lediglich die Hälfte aller Befragten glaubt daran, dass es die staatliche Pension in ihrer heutigen Form in Zukunft noch geben wird. Sieben von zehn Befragten glauben, den aktuellen Lebensstandard nicht halten zu können.