„Macbeth“ unter der Regie von Klaus Rohrmoser

„ ’Macbeth‘ hat alles, was ein spannender Politthriller braucht.“ So steht es im Programmheft. Da wird niemand widersprechen. Und wäre Regisseur Klaus Rohrmoser Simon Stone – der australische Regiestar, um den sich momentan alle deutschsprachigen Bühnen reißen – dann hätte er den Klassiker auch ganz salopp zu einem Thriller umgeschrieben, mit Protagonisten, die sich in der Gegenwart tummeln. Politiker, die dafür in Frage kämen, gäbe es wohl genug! Aber Klaus Rohrmoser hat das nicht getan. Er bleibt beim Original – schließlich hat das genug Thriller-Potenzial.