Wiener Frauenhasser war potenzieller Serienkiller

„Ich fand das lustig“

Mit dieser Wut in sich, und mit dem Vorhaben, in einen Würstelstand einzubrechen, „damit ich an Bares komme, um für Silvester Raketen kaufen zu können“, packte er am Abend des 29. Dezember einen Maurerhammer in eine Tasche und marschierte von zu Hause los. Auf dem Karlsplatz, im Resselpark, es war gegen 1.30 Uhr, sah er sie dann: „Eine Frau, die mich so richtig blöd anschaute.“ Und da habe er plötzlich „das Böse“ in sich gespürt. Ein harter Schlag, gegen ihren Kopf, „sie fiel zu Boden, rappelte sich auf, fiel wieder hin, ich fand das lustig, nahm ihr das Handy weg und ging anschließend nach Hause“.