„Microsoft-Mitarbeiter“: Erneuter Betrugsversuch

Immer wieder gehen bei der Polizei Mitteilungen über Anrufe durch angebliche "Microsoft-Mitarbeiter" ein, die vorgeben, ein technisches Problem - wie z.B. Virenbefall - beim Angerufenen beheben zu wollen. In Wahrheit haben es die Ganoven auf persönliche Daten abgesehen und Geld abgesehen. So geschehen am Montag: Ein Betrüger versuchte an die Bankdaten eines 46-jährigen Pitztalers zu kommen. Es gelang ihm dabei den Stand-PC des Tirolers zu hacken.