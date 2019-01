Steirische Jufa-Hotels erobern deutsche Festung

20 Millionen Euro für die Steiermark

Neben Tirol und Oberösterreich wird auch in der Steiermark viel investiert. Heuer fließen laut Wendl gut 20 Millionen Euro für die Sanierungen der Häuser in Gnas und im Mariazellerland, für die Erweiterung des Eisenerzer Standorts (die Nordischen Nachwuchssportler docken an und nutzen unter anderem die Jufa-Küche mit) sowie für einen Neubau in Weiz - am Standort des Kolpinghauses. Neben dem Hotel gibt es auch weiterhin Zimmer für Schüler („Schülercampus“). Weiters geplant sind eine Kampfsporthalle, eine Kegelbahn und ein großer Indoor-Spielbereich. Eröffnung: im Frühjahr 2020.