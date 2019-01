Anton Seeber - Vordenker der Seilbahn-Branche!

Ihr Unternehmen ist auf allen Kontinenten aktiv. Was waren die Highlights?

Wir durften 2018 in Zermatt eines der herausragendsten Seilbahn-Projekte des letzten Jahres, die neue 3S-Bahn auf das kleine Matterhorn, eröffnen. Weiters wurde in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik die erste urbane Seilbahn der Karibik von uns realisiert und auch auf der tropischen Insel Le Réunion wird eine unserer Bahnen den urbanen Verkehr entlasten. Besonders emotional war die Eröffnung der neuen Seilbahn auf den Trebevic in Sarajewo – die ersetzt eine Pendelbahn, die im Bürgerkrieg zerstört wurde und als Kriegsschauplatz traurige Berühmtheit erlangte. Aber auch unser Kernsegment, die skitouristischen Anlagen in den Alpen und in Österreich, hat sich gut entwickelt. Ad hoc fallen mir da Anlagen im Zillertal, in Kitzbühel und auch die Erneuerung der U-Bahn in Serfaus, die heuer beendet wird, ein.