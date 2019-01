Italo-DJ Gigi D‘Agostino im Oktober in Klagenfurt

Konzerte in Kärnten 2019: Ed Sheeran, Bon Jovi & Co

Neben Gigi D‘Agostino treten heuer auch andere Top-Stars in Klagenfurt auf: Beide Konzerte von Ed Sheeran im Juni sind bereits ausverkauft. Im Juli folgen US-Rocker Bon Jovi und Italo-Star Eros Ramazzotti. Mehr Infos zu allen Event-Highlights in diesem Jahr gibt‘s hier.