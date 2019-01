Die meisten Alkounfälle passieren im Lungau

41 Polizisten sind im Lungau auf die drei Dienststellen in Tamsweg (auch Bezirkspolizeikommando), St. Michael und Mauterndorf verteilt. Auf 1020 Quadratkilometern hat der Lungau 20.344 Bewohner. 19 Todesopfer und 1182 Verletzte forderten Alko-Unfälle von 2013 bis 2018 in ganz Salzburg. Der Großteil der Unfälle entfiel auf den Lungau: 9,1 Prozent, im Pongau waren es 7,6, im Pinzgau 7,3, im Tennengau 5,3 und in der Stadt Salzburg 5,3 Prozent. In der Landeshauptstadt gibt es auf 152.367 Einwohner zum Vergleich 399 Polizisten.