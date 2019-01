EU-Parlamentswahl 2019: Das sind unsere Kandidaten

Die ÖVP und ihr Kanzler sind klar für die jetzige EU. Das passt also nicht zusammen, weil ÖVP und FPÖ gemeinsam in der Bundesregierung sitzen. Wenn Karas auf Vilimsky sprachlich hinhaut, so tut das zugegeben ein 1108 Kilometer entfernt arbeitender Europaabgeordneter. Dass er vor 20 Jahren Bundesgeschäftsführer seiner Partei war, hat man vergessen. Packt Vilimsky den Dreschflegel aus, so macht der blaue Multifunktionär das auch innenpolitisch als Generalsekretär der FPÖ. Was Ärger bringen könnte.