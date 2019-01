Jetzt fix: Claudia Gamon führt NEOS in die EU-Wahl

Europäischer Lebensstil „ist in Gefahr“

Gamon hob in ihrer Rede wie zuvor Parteichefin Beate Meinl-Reisinger die „Freiheit des Individuums“, die Menschenrechte und die liberale Demokratie hervor. Diese Art zu leben, der europäische Lebensstil, „ist in Gefahr“. Bei dieser Wahl gehe es darum, „ob Europa seine Souveränität nach außen und nach innen stärken kann“, gegenüber globalen Playern wie China, Russland oder den USA.