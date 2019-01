Stiegerhof: Kranke Eschen sind gefährlich

Wenn der Pilz den Baum befällt, trocknet er aus; bis an die Wurzel. Eine große Gefahr für alle, die sich in seiner Nähe aufhalten, etwa Fußgänger, Schwammerlsucher, Sportler und natürlich Waldarbeiter. Direktor Johannes Leitner vom Stiegerhof: „Der Pilz macht das Holz zäh und völlig unberechenbar. In einem Fall wurde ein gefällter Baum an einer erkrankten Esche vorbeigezogen. Diese wurde allein durch diese kleine Erschütterung entwurzelt. Sie verfehlte die Arbeiter zum Glück.“ Deshalb berge auch die Aufarbeitung von Windwurf ein großes Sicherheitsrisiko.