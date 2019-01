Julen war „nach freiem Fall vermutlich sofort tot“

Der Kleine war vor zwei Wochen bei einem Ausflug mit seiner Familie in das Loch gefallen. Der Delegierte der Madrider Zentralregierung in Andalusien, Alfonso Rodriguez Gomez de Celiz, war in der Nacht auf Freitag bei der Bergung von Julens Leiche vor Ort und meinte gegenüber einem Reporter der deutschen „Bild“-Zeitung: „Der Bub ist vermutlich im freien und schnellen Fall den Schacht hinuntergestürzt. Darauf deutet die Stellung des Körpers hin. Julen war vermutlich auf der Stelle tot. Aber erst müssen die Untersuchungen und die Autopsie abgewartet werden.“