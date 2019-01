Moderne Schutzhütte am Dachstein nimmt Betrieb auf

Die neu gebaute, höchstgelegene Schutzhütte Oberösterreichs und der Steiermark - auf 2740 Meter Seehöhe am Dachstein - hat am Freitag ihren Winterbetrieb aufgenommen. Die alte Seethalerhütte war nicht mehr brauchbar, weil sie sich in Richtung der rund 1000 Meter abfallenden Dachstein-Südwand bewegt hatte. Der Neubau mit Fotovoltaik und Pellets/Rapsölheizanlage kostete rund zwei Millionen Euro.