Straka Halbzeit-Neunter auf PGA-Tour in San Diego

Der österreichische Golfprofi Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in San Diego souverän den Cut geschafft! Dank einer makellosen 67er-Runde mit fünf Birdies verbesserte sich der in den USA lebende Wiener mit insgesamt acht Schlägen unter Par (69/67) an die neunte Stelle. Damit lag der 25-Jährige sieben Schläge hinter dem überlegenen Spitzenreiter Justin Rose (63/66).