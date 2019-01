Drei Raubüberfälle binnen weniger Stunden in Wien

Die Serie startete bereits am Vormittag um 10.30 Uhr in Brigittenau: Zwei 69 Jahre alte Frauen wollten gerade in der Dresdner Straße in ihr Auto einsteigen, als ein Unbekannter plötzlich eine Handtasche schnappte, die im Wagen lag. Der Dieb ergriff mit seiner Beute die Flucht, eine der Frauen nahm die Verfolgung auf. Als die 69-Jährige ihn einholte, schlug ihr der Täter mit der Faust ins Gesicht - und machte sich aus dem Staub. Das Opfer musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.