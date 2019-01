Nur 49 Prozent wollen bei EU-Wahl Stimme abgeben

Vier Monate vor der EU-Wahl zeigen die Österreicher wenig Lust, den Gang an die Wahlurnen anzutreten. Auf die Frage „Haben Sie vor, bei der EU-Wahl am 26. Mai wählen zu gehen?“ gaben nur 49 Prozent an, ihre Stimme abgeben zu wollen. 46 Prozent haben nicht vor, zu wählen (der Rest machte keine Angaben), wie eine aktuelle Umfrage zeigt.