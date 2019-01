Bursch von Gruppe mit Korkenzieher schwer verletzt

Ein 16-jähriger Einheimischer ist am Dienstag im Vorarlberger Frastanz von einer Gruppe junger Männer schwer verletzt und bei minus sieben Grad Celsius auf einem Forstweg zurückgelassen worden. Die Männer hatten erwartet, über den 16-Jährigen an Marihuana zu kommen, was aber nicht gelang. Daraufhin verprügelten sie ihn brutal und stachen mit einem Korkenzieher auf ihn ein.