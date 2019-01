Strache-Kritik an „Linksradikalen“, Lob für Kickl

Während die Demonstration gegen den Akademikerball diesmal überschaubarer ausfiel als in den Vorjahren, hat sich am Freitagabend in der Wiener Hofburg einmal mehr das Who is who des rechten Politspektrums zum Tanz getroffen. Die Veranstaltung war gespickt mit freiheitlicher Prominenz, Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hielt vor rund 3000 Gästen die Eröffnungsrede (siehe Video oben). Dabei sparte er nicht mit geharnischter Kritik an den „linksradikalen Demonstranten“ und ergriff in der aktuellen Debatte über den Rechtsstaat Partei für Innenminister Herbert Kickl.