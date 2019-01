Frau belästigt und mit Kopfstoß niedergestreckt

Am Donnerst Abend wurde eine 48-jährige Frau aus Holland in einem Lokal in Westendorf von einem niederländischen Mann unsittlich berührt wurde. Sie wehrte sich und gab dem Mann einen leichten Klaps auf seine Wange. Daraufhin versetzte er ihr einen Kopfstoß gegen die Nase. Die Frau erlitt dadurch einen Nasenbeinbruch. Noch bevor die Polizei den Mann einvernehmen konnte, reiste dieser ab. Die Ermittlungen laufen.