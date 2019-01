15-Jähriger während Unfallaufnahme niedergefahren

Am 25. Jänner um 19.55 Uhr lenkte eine 57-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land ihren Pkw auf der Laskahofstraße in Richtung Landwiedstraße und wollte bei der Kreuzung mit der Salzburger Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie den aus Richtung Landwiedstraße kommenden geradeausfahrenden Pkw eines 73-Jährigen aus Linz. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Bei der Frau wurde eine Alkoholisierung von 0,61 Promille festgestellt, ihr wurde der Führerschein abgenommen.