SIEG! Schmidhofer fährt in Garmisch allen davon!

Für die ÖSV-Damen bedeutete der Erfolg den bereits elften Podestplatz in den Speed-Disziplinen in diesem Winter. In Abwesenheit der dreifachen Saisonsiegerin Mikaela Shiffrin, die den Bewerb mit Blick auf die anstehenden Schweden-Titelkämpfe ausgelassen hatte, raste „Schmidi“ auf der Kandahar mit einer verwegenen Fahrt zu ihrem ersten Sieg in dieser Disziplin. „Es war ein weiter Weg“, bemerkte Schmidhofer und verspürte zwei Jahre nach ihrer WM-Goldfahrt von St. Moritz nur eines: „Erleichterung!“ Nach bisher zwei zweiten und zwei dritten Plätzen reichte es also auch im Weltcup erstmals für den großen Wurf in dieser Disziplin. In Garmisch löste sie Anna Veith als bis dato letzte österreichische Siegerin ab. Veith hatte vor sechs Jahren ebenfalls im Super-G triumphiert.