„Schmidi“ nimmt sich Annas Tipp zu Herzen

Die Gejagten

Aber klar ist: Die Gejagten sind Cortina-Doppelsiegerin Ramona Siebenhofer („Es war traumhaft zu fahren“) und die Führende im Abfahrts-Weltcup, Nici Schmidhofer. Die ihr „rotes Trikot“ bei der WM-Generalprobe mit nach Åre nehmen will. Dafür nimmt sie sich auch einen Tipp der aktuell verletzten Anna Veith zu Herzen: „Die Anna hat mir schon in Gröden gesagt: Rechne nicht! Nach der verpatzten ersten Abfahrt in Cortina ist mir bewusst geworden, dass ich doch ein bissel schaue, was die anderen tun. Das ist der größte Fehler“, sagte die 29-Jährige. Die Devise: „Ich muss meine Leistung bringen, das ist das Einzige, was zählt.“