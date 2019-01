Kein Gurt: Pensionist bei Unfall schwer verletzt

In Watschig in der Gemeinde Hermagor sind in der Nacht zum Samstag drei Menschen bei einem Frontalunfall verletzt worden. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Hermagor und eine Klagenfurterin (28) waren mit ihren Autos zusammengekracht. Die Lenkerin wurde schwer verletzt und musste von den Feuerwehren Hermagor, Mitschig und Watschig aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Sie und ihre leicht verletzte Beifahrerin (28) kamen ins LKH Villach.