Böller-Wahnsinn in Marseille, Spiel drohte Abbruch

Die Begegnung zwischen Marseille und Lille (1:2) in der französischen Fußball-Meisterschaft ist am Freitag von einem Böller-Wurf überschattet worden. Die Partie musste 35 Minuten lang unterbrochen werden, nachdem zumindest ein von den Rängen geworfener Knallkörper in der Nähe der Marseille-Spieler Kevin Strootman und Jordan Amavi explodiert war.