Trauriges Ende: Julen (2) tot in Schacht gefunden

Das Drama um Julen ist zu Ende - und leider gibt es keine frohe Botschaft zu vermelden. Der zwei Wochen lang in einem tiefen Brunnenschacht in Südspanien verschollene Bub ist in der Nacht auf Samstag tot geborgen worden. Die Leiche des Zweijährigen war nach tagelangen Bohrungen in einer Tiefe von rund 70 Metern entdeckt worden. „Leider haben wir es trotz aller Bemühungen so vieler Menschen nicht geschafft ... Ruhe in Frieden, Julen“, teilte die Guardia Civil mit.