Kurz: „Am 10. März ist der wichtigste Wahltag“

Demonstranten fordern Erhaltung von Sessellift

Vor dem Kongresshaus demonstrierten 300 St. Johanner für den Erhalt des Hahnbaumlifts. „Das ist okay“, so Haslauer. In Richtung Stadtchef Mitterer meinte er mit einem Lächeln: „Du darfst mir aber nicht böse sein, wenn ich dich einmal frage: Can you give me a lift?“ (Kannst du mich mitnehmen?) „Ein Sickerwitz, ich weiß“, quittierte er das gequälte Lachen.