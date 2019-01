Deja-vu! AS Monaco holt Trainer Jardim zurück

Die in der französischen Fußball-Liga auf Platz 19 abgestürzte AS Monaco hat einen Tag nach der Suspendierung von Thierry Henry Ex-Trainer Leonardo Jardim zurückgeholt. Das teilte der Meister von 2017 am Freitagabend mit. Jardim war erst am 7. Oktober von Henry abgelöst worden, einen Weg aus der Krise fand der Fußball-Weltmeister von 1998 aber nicht.