Jugendliche vereinbarten Massenschlägerei

Die Jugendlichen flüchteten stadteinwärts. Von der Gruppe konnten letztendlich drei Jugendliche unmittelbar am Tatort angehalten werden. Ein Beteiligter war offensichtlich im Gesichtsbereich (stark blutende Nase, Rissquetschwunde an der Oberlippe) verletzt. Der 15-jährige Jugendliche wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.