Venuto wechselt von Austria in Major League Soccer

„Der starke Wunsch von Lucas in die MLS zu wechseln, ein wirtschaftlich vernünftiges Angebot von den Vancouver Whitecaps in Kombination mit unseren perspektivischen Überlegungen in der Kaderplanung ergeben einen in Summe nachvollziehbaren Transfer“, meinte Sportdirektor Ralf Muhr am Freitag in einem Statement. Nach dem Abgang des 24-Jährigen will die Austria im Offensivbereich unmittelbar nicht nachjustieren. „Wir halten aber selbstverständlich unsere Augen auch danach offen“, erklärte Muhr.