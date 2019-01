Arzt blieb stundenlang bei Verletzer in Scheune

Bei der Abfahrt vom Falkert Richtung St. Oswald war Freitagvormittag eine Deutsche gestürzt und hatte sich am linken Knöchel sowie am rechten Kniegelenk verletzt. Die drei weiteren Skitourengeher ihrer Gruppe öffneten eine Scheune, in welcher die schwer verletzte 68-Jährige vor Wind und Kälte geschützt war.