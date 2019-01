Regierung hält Prestigeprojekt für wasserdicht

Vor zwei Tagen eröffnete die EU-Kommission gleich zwei Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich: wegen der Familienbeihilfe und des Familienbonus. Beides hat die Regierung an die Kaufkraft im jeweiligen EU-Mitgliedsstaat angepasst. Heißt: In nordeuropäischen Ländern wird mehr ausgezahlt, in osteuropäischen weniger.